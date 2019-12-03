«Витесс» временно возглавил наставник молодежной команды

И.о. главного тренера «Витесса» стал наставник молодежной команды Джозеф Остинг.

— Я хочу помочь клубу, — приводит слова Остинга официальный сайт «Витесса». — Это трудное время для нас, и я сделаю все, чтобы найти выход из этой ситуации. Я хорошо знаком с командой и знаю, что им нужно для выхода из этой сложной ситуации.