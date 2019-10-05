Стал известен состав «Витесса» на матч 9-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта». Главный тренер арнемцев Леонид Слуцкий произвел одну замену в «старте» по сравнению с предыдущей игрой против «Валвейка». Справа в обороне вышел Эли Даса. Он заменил Юлиана Леливелда, получившего во встрече с «Валвейком» красную карточку.

Полностью состав «Витесса» выглядит следующим образом: Пасвер — Даса, Дехи, Обиспо, Кларк — Таннане, Базур, Беро, Дико — Линссен, Матавж. Запасные — Лампру, Грот, Дарфалу, Хайек, Бюйтинк, Фор, Вруг.

Трансляция матча «Витесс» — «Утрехт»