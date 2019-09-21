«Витесс» Слуцкого вырвал победу у «Фортуны», забив 3 гола за последнюю десятиминутку

«Витесс» дома одержал победу над «Фортуной» (4:2) в матче 7-го тура чемпионата Голландии. Команда российского специалиста Леонида Слуцкого по ходу встречи проигрывала со счетом 1:2. Встреча проходила в Арнеме.

В составе «Витесса» дублем отметился форвард Бриан Линссен, забив на 81-й и 83-й минуте встречи, по разу также отличились нападающий Тим Матавж (59-я минута) и хавбек Матуш Беро (90+1-я минута).

«Витесс» с 14-ю очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Фортуна» — 17-я строчка и 2 балла.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

7-й тур

«Витесс» — «Фортуна С» — 4:2 (0:1)

Голы: Даммерс, 25 (0:1). Матавж, 59 (1:1). Анга, 62 (1:2). Линссен, 81 (2:2). Линссен, 83 (3:2). Беро, 90+1 (4:2).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Кларк (Фор, 70), Базур, Грот (Дико, 46), Беро, Таннан, Матавж (Бейтинк, 90+3), Линссен.

«Фортуна С»: Кошелев, Пасслак, Ниняй, Анга (Эссерс, 90+3), Амио, Теки (Зека, 85), Сметс, Даммерс, Кокс, Сисс, Самбу (Карьялайнен, 82).

Предупреждения: Грот, 27. Даммерс, 36. Леливелд, 62. Дуки, 72. Матавж, 75.

Судья: Кой (Голландия).

21 сентября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей