"Витесс" Слуцкого в меньшинстве проиграл "Хераклесу"

"Витесс" в матче 26-го тура чемпионата Голландии проиграл на выезде "Хераклесу" - 2:3. Команда Леонида Слуцкого после 38-й минуты играла в меньшистве - с поля был удален защитник Макс Кларк.

До этого команды успели забить три мяча, и счет был 2:1 в пользу хозяев. В самом конце первой половины полузащитник Матуш Беро восстановил статус-кво, реализовав пенальти. Победный гол на 61-й минуте забил защитник Дарио ван ден Бейс.

"Витесс" остался на пятом месте в турнирной таблице. В активе команды 40 очков. Столько же набрал "Утрехт". На седьмой строчке "Хераклес", у которого теперь 39 очков. Выше этой тройки АЗ с 44-мя очками и матчем в запасе.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

26-й тур

"Хераклес" - "Витесс" - 3:2 (2:2)

Голы: Дальмау, 5 (1:0). Фор, 7 (1:1). Дальмау, 26 (2:1). Беро, 45+3 - с пенальти (2:2). ван ден Бейс, 61 (3:2).

"Хераклес": Бласвих, Дросте, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Конингс (Дуарте, 63), Осман, Меркель, Кувас, Дальмау (дос Сантос, 90), Петерсон.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, ван дер Верфф, Кларк, Эдегор, Беро, Сереро, Фор (Бейтинк, 63), Дауда (Бюттнер, 43), Линссен (Гонг, 80).

Предупреждения: Кларк, 25. Петерсон, 45+3. Бюттнер, 89.

Удаление: Кларк, 38.

Судья: Кайперс.

16 марта. Алмело. Стадион "Polman Stadion".