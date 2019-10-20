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«Витесс» Слуцкого установил историческое достижение

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«Витесс» в гостях одержал победу над «Венло» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. В стартовых 10 встречах команда Леонида Слуцкого набрала 23 очка, что является рекордом клуба, сообщает Gelderlander.

В сезоне-2000/01 в активе команды из Арнема под руководством Рональда Кумана было 22 балла.

«Витесс» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Венло — Витесс

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