"Витесс" Слуцкого упустил победу над ПСВ в концовке встречи

"Витесс" и ПСВ сыграли вничью в матче 29-го тура чемпионата Голландии (3:3). Решающий гол на 90+1-й минуте встречи забил нападающий красно-белых Ирвинг Лосано, реализовавший пенальти.

Команда Леонида Слуцкого набрала 43 очка и расположилась на 7-м месте в турнирной таблице. ПСВ с 71 баллом занимает 2-е место.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

29-й тур

"Витесс" - ПСВ - 3:3 (1:1)

Голы: Сереро, 13 (1:0). Лосано, 41 - с пенальти (1:1). Эдегор, 59 (2:1). де Йонг, 70 (2:2). Матавж, 83 (3:2). Лосано, 90+1 - с пенальти (3:3).

"Витесс": Пасвер, Бюттнер, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Беро, Линссен (Дауда, 72. Дуки, 90), Эдегор, Бейтинк (Матавж, 75).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Гакпо, 80), Перейро (Ихаттарен, 46), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

Предупреждения: Росарио, 16. Пасвер, 40. Фиргефер, 60. Дюмфрис, 77. Караваев, 79.

Удаление: ван дер Верфф, 89.

Судья: Гезюбюйюк.

7 апреля. Арнем. Стадион "GelreDome".

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