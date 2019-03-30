"Витесс" Слуцкого упустил победу над "АДО Ден Хаг", несмотря на хет-трик Бейтинка

"Витесс" сыграл вничью с "АДО Ден Хаг" в матче чемпионата Голландии - 3:3. Пять мячей команды забили в первом тайме, хет-триком отметился Томас Бейтинк. В эпизоде с первым мячом голевой пас ему отдал россиянин Вячеслав Караваев, а во втором ассистировал бывший защитник "Динамо" Александр Бюттнер.

Команда Леонида Слуцкого после 27 игр занимает в турнирной таблице пятую строчку, дающую право участия в плей-офф за место в Лиге Европы.

В другой игре "Виллем II" одолел "Фортуну". Место в воротах проигравшей команды занимал экс-голкипер "Кубани" молдаванин Алексей Кошелев.

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Высшая лига

27-й тур

"АДО Ден Хаг" - "Витесс" - 3:3 (2:3)

Голы: Беккер, 7 (1:0). Бейтинк, 21 (1:1). Бейтинк, 27 (1:2). Иммерс, 31 (2:2). Бейтинк, 43 (2:3). Иммерс, 76 (3:3).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мэлоун, Баккер, Бегелсдейк, Пинас, Хои (Фалкенбург, 68), Беккер (Гоппел, 82), Мейерс, Эль-Хаяти, Иммерс, Госсенс (Нецид, 77).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Бюттнер, Сереро, Эдегор, Беро, Дауда (Фор, 46), Бейтинк (Матавж, 84), Линссен (Дарфалу, 71).

Предупреждение: Беро, 59.

Судья: Мулдер (Голландия).

30 марта. Гаага. Стадион "Cars Jeans Stadion".

"Виллем II" - "Фортуна" - 3:2 (1:1)

Голы: Новакович, 32 (0:1). Исак, 44 - с пенальти (1:1). Ниняй, 53 (1:2). Исак, 58 - с пенальти (2:2). Исак, 61 - с пенальти (3:2).

"Виллем II": Воуд, Льюис, Петерс, Майснер, Данкерлуи (Кристинссон, 46), Паласиос, Анита, Тапия, Краули (Саддики, 88), Исак, Врусай (Кулибали, 89).

"Фортуна": Кошелев, Ниняй (Эссерс, 77), Пинту, Мак-Интош, Хосе Родригес, Димерс, Балич, Сметс, Лампру (Сисс, 76), Новакович, Семеду (Эль-Мессауди, 45+1).

Предупреждения: Анита, 16. Ниняй, 35. Семеду, 42. Димерс, 56. Сисс, 89. Эссерс, 90+1.

Удаление: Балич, 41.

Судья: Мартенс (Голландия).

30 марта. Тилбург. Стадион "Koning Willem II Stadion".