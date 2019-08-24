«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» и вышел на второе место в чемпионате Голландии

«Хераклес» сыграл вничью с «Витессом» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе гостей отличился нападающий Бриан Линссен.

«Витесс» с 8 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Хераклес» — 2 балла и 14-я строчка.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

«Хераклес» — «Витесс» — 1:1 (0:0)

Голы: Линссен, 66 (0:1). Дессерс, 80 (1:1).

«Хераклес»: Бласвих, Бакборд, Преппер (ван ден Бейс, 78), Кнустер, Чиборра, Киомурцоглу, Меркель, Мауро Жуниор (дос Сантос, 88), ван дер Ватер, Дессерс, Конингс (Секе, 74).

«Витесс»: Пасвер, Караваев, Обиспо, Дуки, Кларк (Леливелд, 90+2), Фор, Грот (Дарфалу, 88), Базур, Таннан, Матавж (Бейтинк, 61), Линссен.

Предупреждения: Таннан, 64. ван дер Ватер, 67. Линссен, 81. Бакборд, 86.

Судья: Мансхот (Голландия).

24 августа. Алмело. Стадион «Полман».

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