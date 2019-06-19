"Витесс" Слуцкого совершил первый летний трансфер

"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, совершил первое приобретение в летнее трансферное окно. На условиях аренды состав команды пополнил 20-летний защитник ПСВ Армандо Обиспо.

- "Витесс" – хорошо организованная команда, которая всегда принимает участие в борьбе за высокие места, – цитирует официальный сайт клуба Обиспо. – Опыт показывает, что молодые игроки в Арнеме имеют возможность развиваться. Я собираюсь сделать все, чтобы принести пользу для "Витесса".

В прошедшем сезоне на счету Обиспо ни одного матча за основную команду ПСВ.

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