«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место, Караваев забил гол

В третьем туре чемпионата Голландии «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над «Зволле» — 3:0. Гол и две результативные передачи на счету форварда Тима Матавжа, также отличились Вячеслав Караваев и Брайан Линссен.

«Витесс» одержал вторую победу подряд и вышел на первое место в чемпионате Голландии. 24 августа команда из Арнема сыграет с «Эраклесом».

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

3-й тур

«Витесс» — «Зволле» — 3:0 (0:0)

Голы: Матавж, 52 — с пенальти (1:0). Караваев, 64 (2:0). Линссен, 80 (3:0).

«Витесс»: Пасвер, Караваев, Обиспо, Дуки, Кларк, Беро (Сереро, 43), Грот (Мусонда, 59), Базур, Таннан (Фор, 84), Матавж, Линссен.

«Зволле»: Мус, Хамер, Деккер, Рейнен, Пал, Бель Хассани, Клемент, Брюнс (Вестерман, 66), Флемминг (Хейбертс, 81), Йонсен (Элберс, 78), Ти.

Предупреждения: Флемминг, 19. Брюнс, 42. Хамер, 45+3. Линссен, 51.

Судья: Диперинк (Голландия).

16 августа. Арнем. Стадион «ГелреДом».

Витесс — Зволле

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