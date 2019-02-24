"Витесс" Слуцкого разгромил в гостях "Эммен"

"Витесс" одержал крупную победу над "Эмменом" в матче чемпионата Голландии - 3:0. Команда Леонида Слуцкого одерживает вторую победу подряд, забивая при этом три мяча (3:2 с "Виллемом II" в предыдущем туре).

В составе "Витесса" 90 минут отыграли россиянин Вячеслав Караваев и экс-защитник московского "Динамо" Александр Бюттнер.

В таблице "Витесс" вышел на пятое место, обойдя "Хераклес" на 1 очко.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

23-й тур

"Эммен" - "Витесс" - 0:3 (0:1)

Голы: Дауда, 13 (0:1). Эдегор, 71 (0:2). Фор, 88 (0:3).

"Эммен": Схерпен, Гронсвелд, Лукич, Баккер, Кавлан, Баннинк (Найдхарт, 68), Бейл, Фендорп, де Леув (Ариас, 46), Янсен, Бракен (Ниемейер, 82).

"Витесс": Эдуарду, Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк, Эдегор, Беро (Али, 83), Фор, Бюттнер, Линссен, Дауда (Беренс, 69).

Предупреждения: Фор, 19. Дауда, 45+3. Баннинк, 52. Кавлан, 70. Найдхарт, 87.

Судья: ван де Граф.

24 февраля. Эммен. Стадион "De Oude Meerdijk".