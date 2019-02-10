"Витесс" Слуцкого проиграл "Гронингену", пропустив на последней минуте встречи

"Витесс" проиграл "Гронингену" в матче 21-го тура чемпионата Голландии (1:2). Победный гол на последней минуте встречи забил форвард Мохаммед Эль Ханкури.

"Витесс" с 30 баллами располагается на 5-м месте в турнирной таблице. "Гронинген" набрал 24 очка и поднялся на 12-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

21-й тур

"Гронинген" - "Витесс" - 2:1 (1:1)

Голы: Сирхейс, 13 (1:0). Дарфалу, 34 (1:1). Эль Ханкури, 90+1 (2:1).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Мемишевич, Хандверкер, Шабо, Вармердам (Эль Ханкури, 52), Брюнс (Гладон, 84), Бель Хассани (ван де Лои, 59), Рейс, Доан, Сирхейс.

"Витесс": Эдуарду, Караваев, ван дер Верфф, Кларк-Солтер, Кларк, Сереро, Фор, Беро, Али, Эдегор, Дарфалу (Дауда, 78).

Предупреждение: Шабо, 87.

Судья: Кайперс.

В других матчах "Эммен" обыграл "АДО Ден Хаг" (3:2), а "Фортуна" разгромила "Экселсиор" (4:1).

"Эммен" - "АДО Ден Хаг" - 3:2 (2:0)

Голы: Баннинк, 6 (1:0). Бракен, 24 (2:0). Госсенс, 71 (2:1). Нецид, 77 (2:2). Янсен, 88 (3:2).

"Эммен": Схерпен, Лукич, Бейл, Н.Баккер, Гронсвелд, Кавлан, Баннинк (Ариас, 78), де Леув (Слагвер, 83), Чакон, Янсен, Бракен (Ниемейер, 63).

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Канон, Трупе, Иммерс, Мэлоун (Пинас, 46), Д.Баккер (Госсенс, 69), Эль-Хаяти, Нецид, Лоренцен (Хои, 46), Беккер.

Предупреждения: Мейерс, 29. де Леув, 36. Трупе, 84.

Судья: Диперинк.

"Фортуна С" - "Экселсиор" - 4:1 (2:0)

Голы: Лампру, 13 (1:0). Лампру, 33 (2:0). Мессауд, 54 (2:1). Димерс, 64 (3:1). Новакович, 90 (4:1).

"Фортуна С": Кошелев, Рамирес, Оспитальери, Чиранни, Хосе Родригес, Димерс, Балич (Эль-Мессауди, 88), Сметс, Лампру (Дембеле, 83), Новакович, Семеду (Хюттен, 90).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте (Хадуир, 79), Брейнс (Эккерт, 23), Колвейк, Мессауд, Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс (Махмудов, 79).

Предупреждения: Фортеш, 25. Ауде Котте, 32. Чиранни, 77. Хосе Родригес, 90+4.

Судья: Бакс.

10 февраля. Ситтард. Стадион "Fortuna Sittard Stadion".

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