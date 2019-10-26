«Витесс» Слуцкого проиграл «Ден Хагу» в чемпионате Голландии

«Витесс» уступил «Ден Хагу» в матче 11-го тура чемпионата Голландии (0:2). Голами отметились нападающий Крисенсио Саммервилл и хавбек Лекс Иммерс.

Команда Леонида Слуцкого с 23 очками располагается на 3-м месте в турнирной таблице, «Ден Хаг» с 9 баллами занимает 15-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

11-й тур

«Витесс» — «АДО Ден Хаг» — 0:2 (0:2)

Голы: Саммервилл, 2 (0:1). Иммерс, 6 (0:2).

«Витесс»: Пасвер, Даса, Обиспо, Дуки, Кларк, Грот, Беро, Фор (Дарфалу, 75), Линссен, Матавж, Дико (Бейтинк, 64).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мэлоун, Бегелсдейк, Пинас, Мейерс, Иммерс, Баккер, Госсенс, Саммервилл (Фалкенбург, 57), Крамер (Нецид, 66), Хои (Поллей, 80).

Предупреждения: Беро, 38. Мэлоун, 56. Бейтинк, 79. Линссен, 81.

Судья: Мансхот.

26 октября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

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