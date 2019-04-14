"Витесс" Слуцкого потерял очки с "Утрехтом"

"Витесс" сыграл вничью с "Утрехтом" в матче 30-го тура чемпионата Голландии - 0:0. Клуб из Арнема, который возглавляет Леонид Слуцкий, упустил шанс подняться на пятую строчку и остался седьмым с 44 очками. "Утрехт" идет пятым, имея в активе 47 очков. Места с четвертого по седьмое сыграют в плей-офф за место в Лиге Европы.

В составе "Витесса" 90 минут отыграл российский защитник Вячеслав Караваев.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

30-й тур

"Утрехт" - "Витесс" - 0:0

"Утрехт": Йенсен, ван дер Марел, Летшерт, Янссен (Гертлер, 76), Гавори, Клайбер, Штридер (Эмануэлсон, 46), ван де Стрек, Густафссон, Баэбек, Керк (Буссаид, 70).

"Витесс": Пасвер, Караваев, Кларк-Солтер, Дуки, Кларк, Эдегор, Сереро, Беро, Бюттнер (Фор, 88), Линссен (Матавж, 85), Бейтинк (Дауда, 72).

Предупреждения: Клайбер, 33. Янссен, 37. Сереро, 54. Густафссон, 66. Кларк-Солтер, 90+3.

Судья: Хиглер.

14 апреля. Утрехт. Стадион "Галгенвард".