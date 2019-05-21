"Витесс" Слуцкого победил "Гронинген" и сыграет с "Утрехтом" Адвоката в борьбе за Лигу Европы

"Витесс" победил "Гронинген" в ответном матче плей-офф за выход в Лигу Европы (3:1). Дублем отметился нападающий Тим Матавж.

Общий счет в противостоянии составил 4-3 в пользу команды Леонида Слуцкого. В решающем матче "Витесс" сыграет с "Утрехтом", который тренирует Дик Адвокат.

Голландия

Плей-офф за место в Лиге Европы

1/2 финала

Ответный матч

"Витесс" - "Гронинген" - 3:1 (3:0)

Голы: Эдегор, 2 (1:0). Матавж, 28 (2:0). Матавж, 31 (3:0). Сирхейс, 81 (3:1).

"Витесс": Пасвер, Караваев, ван дер Верфф, Дуки, Бюттнер, Сереро, Фор, Эдегор, Дауда, Матавж (Бейтинк, 62), Линссен (Али, 76).

"Гронинген": Падт, Зефейк, Те Вирик, Мемишевич, Хандверкер (Хрустич, 55), Доан, Брюнс, Рейс (Гладон, 55), Вармердам, Сирхейс, Махи (Эль Ханкури, 74).

Предупреждения: Брюнс, 72. Али, 81.

Судья: Найхайс.

21 мая. Арнем. Стадион "ГелреДом".

Первый матч: 1:2.

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