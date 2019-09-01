«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ благодаря пенальти и вышел на первое место

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ.

Первый гол в составе хозяев забил Тим Матаваж. На 90+3-й минуте пенальти не смог забить Матуш Беро, однако Уссама Дарфалу смог добить мяч в ворота, но гол не засчитали.

Тем не менее, «Витесс» вырвал победу: на 90+6-й минуте встречи Беро снова бил пенальти, который уже смог реализовать. При этом 11-метровый ему пришлось перебивать, так как в штрафную площадь забежало слишком много игроков еще до удара.

«Витесс» поднялся на первое место в турнирной таблице. «АЗ» идет шестым.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

5-й тур

«Витесс» — «АЗ» — 2:1 (1:1)

Голы: Копмейнерс, 33 — с пенальти (0:1). Матавж, 45+1 (1:1). Беро, 90+6 — с пенальти (2:1).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Караваев, Таннан, Фор (Базур, 63), Беро, Грот (Дарфалу, 90+1), Матавж, Линссен.

«АЗ»: Бизот, Свенссон, Вайтенс, Флар (Хатзидиакос, 57), Вейндал, Мидтсье, де Вит, Копмейнерс, Стенгс (Гвюдмундссон, 78), Боаду, Идрисси (Абухлал, 57).

Предупреждения: Таннан, 30. Матавж, 40. Беро, 40. Свенссон, 40. Мидтсье, 43. Копмейнерс, 78. Леливелд, 86.

Судья: Хиглер (Голландия).

1 сентября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

«Виллем II» — «Фейеноорд» — 0:1 (0:0)

Гол: Бергхейс, 74 — с пенальти.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Данкерлуи (Огениа, 72), Келерт, Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 81), Врусай, Нуннели (Кабангу, 81).

«Фейеноорд»: Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 62), Фер, Тапия, Кекджю (Бюргер, 87), Бергхейс, Нарсингх (Баннис, 59), Синистерра.

Предупреждения: Ие, 35. Хапс, 35. Льонч, 68.

Судья: Найхайс (Голландия).

1 сентября. Тилбург. Стадион 1 сентября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».