«Витесс» разгромил ОДИН 59 и вышел в 1/8 финала Кубка Голландии
17 декабря 2019, 23:32
«Витесс» дома одержал победу над ОДИН 59 (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Голландии. В составе хозяев отличились защитник Томаш Гаек, хавбек Патрик Вруг, форварды Уссама Дарфалу и Томас Бейтинк.
«Витесс» вышел в 1/8 финала Кубка.
22 декабря «Витесс» встретится с «Венло» в рамках 18-го тура чемпионата Голландии.
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