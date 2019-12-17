«Витесс» разгромил ОДИН 59 и вышел в 1/8 финала Кубка Голландии

«Витесс» дома одержал победу над ОДИН 59 (4:0) в матче 1/16 финала Кубка Голландии. В составе хозяев отличились защитник Томаш Гаек, хавбек Патрик Вруг, форварды Уссама Дарфалу и Томас Бейтинк.

«Витесс» вышел в 1/8 финала Кубка.

22 декабря «Витесс» встретится с «Венло» в рамках 18-го тура чемпионата Голландии.

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