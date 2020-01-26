«Витесс» продлил беспроигрышную серию

В матче 20-го тура чемпионата Голландии «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом» — 1:1. Бывшая команда Леонида Слуцкого занимает шестое место в турнирной таблице и не проигрывает на протяжении шести матчей во всех турнирах.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

20-й тур

«Витесс» — «Эммен» — 1:1 (1:0)

Голы: Линссен, 19 (1:0). де Леув, 58 (1:1).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Фор, Базур, Беро, Матавж, Линссен, Таннан.

«Эммен»: Телгенкамп, Бюрнет, Хейлен, Араухо, Бейл, Хиарий (Бен Мусса, 46), де Леув, Пенья, Чакон, Колар (де Вос, 74), Лаурсен (Ариас, 36).

Предупреждения: Беро, 34. Таннан, 45+2. Пенья, 45+2. Бюрнет, 56.

Судья: Нагтегал (Голландия).

26 января. Арнем. Стадион «ГелреДом».