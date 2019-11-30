«Витесс» принял отставку Леонида Слуцкого. Его штаб покидает голландский клуб

«Витесс» принял отставку российского специалиста Леонида Слуцкого после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура чемпионата Голландии.

Технический директор Мо Аллах заявил, что уважает решение Слуцкого и пожелал ему удачи.

— Леонид все отдал за «Витесс», — приводит пресс-служба клуба слова Аллаха. — Он прошел через огонь ради нашего клуба и команды. Поэтому я очень сожалею, что ему не удалось изменить ситуацию. Я уважаю его решение и желаю ему всяческих успехов в карьере.

— Я сделал все, что мог, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, должен сделать вывод, что не смогу этого сделать, — сказал Слуцкий. — В такой момент вы должны думать о клубе и болельщиках. Вот почему у меня нет другого выбора, кроме того как принять это решение. Клубу нужен кто-то еще, чтобы вернуть его в нужное русло. Было прекрасное время в Арнеме, но это также часть футбола.

Команда располагается на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице эредивизи. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.

48-летний Слуцкий тренировал «Витесс» с лета 2018-го.

Leonid Slutskiy legt zijn functie als hoofdtrainer per direct neer. Ook assistent-trainers Oleg Yarovinskiy, Vasily Berezutskiy en Alexey Berezutskiy vertrekken bij Vitesse



De club beraadt zich de komende dagen over de invulling van de staf https://t.co/3mxWSxkkTV#Vitesse pic.twitter.com/VziYEUk7eY — Vitesse (@MijnVitesse) 30 ноября 2019 г.

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