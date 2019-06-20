"Витесс" поздравил Березуцких с днем рождения

"Витесс"​ поздравил с 37-летием бывших защитников ЦСКА и сборной России Алексея и Василия Березуцких. Оба экс-футболиста входят в тренерский штаб клуба

За карьеру Алексей Березуцкий провел 576 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 13 голевых передач, а Василий – 663 матча, в которых забил 18 голов и отдал 24 голевых передачи. Оба футболиста являются бронзовыми призерами чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, а также обладателями Кубка УЕФА и шестикратными чемпионами страны в составе ЦСКА.