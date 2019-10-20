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«Витесс» поблагодарил болельщиков за поддержку после победы над «Венло»

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«Витесс» в гостях одержал победу над «Венло» (4:0) в матче 10-го тура чемпионата Голландии. После четвертого выигрыша кряду команда Леонида Слуцкого поблагодарила фанатов за поддержку.

«Венло» с 9 очками занимает 13-е место в чемпионате Голландии. «Витесс» — 3-я строчка и 23 балла.

Чемпионат Голландии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Венло — Витесс

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