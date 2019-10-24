«Витесс» отстранил нагрубившего Слуцкому футболиста

«Витесс» отстранил от занятий с основой полузащитника Рихедли Базура, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее главный тренер команды Леонид Слуцкий выгнал его с тренировки из-за конфликта футболиста с одноклубником Джеем-Роем Гротом. Уходя, Базур нецензурно нагрубил Гроту, а затем и российскому специалисту.

— В настоящее время Рихедли не попадает в основу команды. Мы поговорим о сложившейся ситуации. Не будем рассуждать о том, когда он вернется. Сейчас мы ориентируемся на ближайшие матчи, — сказал технический директор команды Мо Аллах.

Базур перешел в «Витесс» из «Вольфсбурга» летом этого года. Он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.

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