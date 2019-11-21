«Витесс» официально представил Хонду
19:47
«Витесс» официально представил новичка команды Кейсуке Хонду. 33-летний японец подписал контракт с командой Леонида Слуцкого в ноябре 2019 года. Он достался арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.
«С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб», — сказал Хонда на пресс-конференции.
? Keisuke Honda is vanmiddag officieel gepresenteerd bij Vitesse— Vitesse (@MijnVitesse) November 21, 2019
? «I can't wait to play for this club.» #Vitesse pic.twitter.com/wHLJ0NzMdB
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