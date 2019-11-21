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«Витесс» официально представил Хонду

19:47
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«Витесс» официально представил новичка команды Кейсуке Хонду. 33-летний японец подписал контракт с командой Леонида Слуцкого в ноябре 2019 года. Он достался арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.

«С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб», — сказал Хонда на пресс-конференции.

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