«Витесс» официально представил Хонду

«Витесс» официально представил новичка команды Кейсуке Хонду. 33-летний японец подписал контракт с командой Леонида Слуцкого в ноябре 2019 года. Он достался арнемцам бесплатно, поскольку находился в статусе свободного агента.

«С нетерпением жду возможности сыграть за этот клуб», — сказал Хонда на пресс-конференции.