«Витесс» одержал первую победу после увольнения Слуцкого

«Твенте» в 17-м туре чемпионата Голландии дома разгромно проиграл «Витессу» — 0:3. Дубль оформил Бриан Линссен, также отличился Нуха Дико. Команда из Арнема одержала первую победу после увольнения российского специалиста Леонида Слуцкого.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

17-й тур

«Твенте» — «Витесс» — 0:3 (0:0)

Голы: Линссен, 51 (0:1). Дико, 61 (0:2). Линссен, 72 (0:3).

«Твенте»: Дроммел, Схенк (Бейен, 42), Вердонк, Плегесуэло, Брама, Вучкич (Берггрен, 75), Эспиноса, Бускетс, Селахи, Канталапьедра, Накамура (Зехнини, 39).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Кларк, Дуки, Обиспо, Хонда, Фор, Вруг (Укили, 76), Матавж (Бейтинк, 80), Линссен, Дико (Таннан, 68).

Предупреждения: Накамура, 27. Кларк, 34. Хонда, 56.

Судья: Линдхаут (Голландия).

14 декабря. Энсхеде. Стадион «Гролс Весте».

«Фортуна С» — «РКК Валвейк» — 3:2 (2:2)

Голы: Мюлдер, 8 (0:1). Димерс, 13 (1:1). Леманс, 31 (1:2). Дамашкан, 45 (2:2). Дамашкан, 58 (3:2).

«Фортуна С»: Кошелев, Анга, Ниняй, Пасслак, Эссерс, Кокс, Димерс, Теки (Карбонель, 46), Сметс, Сисс (Даммерс, 90), Дамашкан (Самбу, 77).

«РКК Валвейк»: Вессен, Споркследе, Делькруа, Мюлдер, Леманс, Спирингс, Ринстра (Тахири, 89), Матсен, Соу (Данелс, 72), Бакари (ван Верт, 85), Билате.

Предупреждения: Мюлдер, 15. Димерс, 39. Анга, 42. Пасслак, 56. Спирингс, 75. Карбонель, 76. Вессен, 82.

Удаление: Матсен, 83.

Судья: Камфайс (Голландия).

14 декабря. Ситтард. Стадион «Фортуна».

«Венло» — «Зволле» — 1:2 (0:2)

Голы: Пал, 11 (0:1). Клемент, 24 (0:2). Бастианс, 77 (1:2).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Резелер, Пахоник, Янсен (ван Дейк, 83), ван Ойен, Опоку, Линхорст, Сориано (Бастианс, 74), Синклэйр, Райт (Йебоа, 46).

«Зволле»: Цеттерер, Лахман, Лам, Пал, Клемент, Р.Деккер (Керстен, 81), Хамер, Хейбертс, Ти, ван Дейнен (Йонсен, 68), ван Крой (ван Вермескеркен, 88).

Предупреждения: Пал, 34. Хамер, 90+2.

Судья: Нагтегал (Голландия).

14 декабря. Венло. Стадион «Де Кул».

«АДО Ден Хаг» — «Гронинген» — 1:1 (1:1)

Голы: Гудмундссон, 20 (0:1). Нецид, 42 (1:1).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, ван Эвейк (Хои, 59), Иммерс, Фалкенбург, Госсенс (Хайе, 86), Мэлоун, Баккер, Нецид.

«Гронинген»: Падт, Те Вирик, Зефейк, Мемишевич, Вармердам, Хрустич, Лундквист (Итакура, 90), Матусива, Асоро, Сирхейс, Гудмундссон (Эль Ханкури, 74).

Предупреждения: Мэлоун, 17. Мемишевич, 36. Зефейк, 42. Бегелсдейк, 52.

Удаления: Зефейк, 45+1. Бегелсдейк, 90+3.

Судья: Кой (Голландия).

14 декабря. Гаага. Стадион «Карс Джинс».

Голландия: турнирная таблица, расписание и результаты матчей