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«Витесс» — «Гронинген»: гости забили, когда на поле выбросили второй мяч

22:18
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В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Витесс» принимает «Гронинген». Гости открыли счет на 13-й минуте.

Юэль Осоро забил дальним ударом. При этом, до того, как он успел нанести удар по мячу, на поле из-за ворот «Витесса» с трибун прилетел другой мяч и оказался во вратарской. Главный арбитр встречи все равно решил засчитать взятие ворот.

Витесс — Гронинген

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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