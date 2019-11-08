В матче 13-го тура чемпионата Голландии «Витесс» принимает «Гронинген». Гости открыли счет на 13-й минуте.

Юэль Осоро забил дальним ударом. При этом, до того, как он успел нанести удар по мячу, на поле из-за ворот «Витесса» с трибун прилетел другой мяч и оказался во вратарской. Главный арбитр встречи все равно решил засчитать взятие ворот.

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