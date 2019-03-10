"Витесс" – "Фейеноорд": Караваев и Эдегор в старте хозяев

"Витесс" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Голландии с "Фейеноордом", сообщает официальный Твиттер клуба из Арнема.
Стартовый состав "Витесса": Эдуарду – Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк – Фор, Беро, Бюттнер, Эдегор – Дауда, Линссен.
Запасные: Пасвер, Сереро, Гонг, Беренс, Бейтник, Али, Теландер.
"Витесс" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии с 39 очками. "Фейеноорд" с 46 баллами – третий.
DE BASIS👊🏼– Vitesse (@MijnVitesse) 10 марта 2019 г.
Deze mannen verschijnen om 14.30 uur aan de aftrap🦅#Vitesse #vitfey pic.twitter.com/g9VoCQnwuC
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