"Витесс" – "Фейеноорд": Караваев и Эдегор в старте хозяев

"Витесс" объявил стартовый состав на матч 25-го тура чемпионата Голландии с "Фейеноордом", сообщает официальный Твиттер клуба из Арнема.

Стартовый состав "Витесса": Эдуарду – Караваев, Дуки, Кларк-Солтер, Кларк – Фор, Беро, Бюттнер, Эдегор – Дауда, Линссен.

Запасные: Пасвер, Сереро, Гонг, Беренс, Бейтник, Али, Теландер.

"Витесс" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Голландии с 39 очками. "Фейеноорд" с 46 баллами – третий.