Виргил ван Дейк: «В сборной Голландии все расстроились из-за ухода Кумана»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Голландии Виргил ван Дейк прокомментировал уход Роналда Кумана с поста наставника национальной команды на аналогичный пост в «Барселону».

— Все в сборной расстроились из-за ухода такого отличного тренера, — цитирут Goal.com ван Дейка. — В то же время, мы все за него очень рады. Каждый знал, что работа в «Барселоне» — мечта для Кумана. Мы живем в непростое время, с коронавирусом и неопределенностью, которую он несет за собой. Если у человека появляется возможность, то это можно понять.