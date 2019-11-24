«Виллем II» сыграл вничью с «Ден Хагом» и не смог обойти «Витесс» Слуцкого

«Ден Хаг» и «Виллем II» сыграли вничью в матче 14-го тура чемпионата Голландии — 3:3. «Виллем II» остался на шестом месте в таблице, не сумев обойти «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

«Зволле» — «Фортуна» — 3:1 (1:0)

Голы: Саймак, 4 (1:0). Бель Хассани, 65 (2:0). Дамашкан, 89 (2:1). Ти, 90+4 (3:1).

«Зволле»: Цеттерер, Лахман, Лам, ван Полен (Йонсен, 72), ван Вермескеркен, Саймак (Бель Хассани, 28), Клемент, Деккер, Хамер, Гучаннеджад, ван Крой (Ти, 90+1).

«Фортуна»: Кошелев, Анга, Пасслак, Эссерс, Кокс, Харрис (Дамашкан, 66), Димерс, Теки, Сметс (Карбонель, 81), Сисс, Самбу (Карьялайнен, 73).

Предупреждения: Деккер, 45+4. ван Крой, 59. Харрис, 64.

Удаления: Сисс, 42. Гучаннеджад, 57.

Судья: Кой.

23 ноября. Зволле. Стадион «МАК3ПАРК».

«АДО Ден Хаг» — «Виллем II» — 3:3 (0:2)

Голы: Херкенс, 12 (0:1). Павлидис, 39 (0:2). Нецид, 49 (1:2). Павлидис, 55 (1:3). Нецид, 83 (2:3). Госсенс, 88 (3:3).

«АДО Ден Хаг»: Копманс, Мейерс, Бегелсдейк, Пинас, Мюринген (Бьелица, 55), Иммерс, Госсенс, Баккер (Хайе, 34), Нецид, Хои (Фалкенбург, 46), Саммервилл.

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом (Киньонес, 78), Петерс, Хольмен, Келерт (Врусай, 54), Саддики (Ньивкоп, 60), Льонч, Павлидис, Нуннели, Ндайишимий.

Предупреждения: Льонч, 50. Госсенс, 89. Павлидис, 90+3.

Судья: Линдхаут.

23 ноября. Гаага. Стадион «Карс Джинс».