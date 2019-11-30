«Виллем II» разгромил «Спарту»
«Виллем II» одержал разгромную победу над «Спартой» из Роттердама (4:0) в матче 15-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличились нападающие Че Нуннели, Майк Трезор Ндайишимий, защитник Фрек Херкенс и хавбек Матс Келерт?.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
15-й тур
«Виллем II» — «Спарта Р» — 4:0 (3:0)
Голы: Нуннели, 5 (1:0). Ндайишимий, 24 (2:0). Херкенс, 36 (3:0). Келерт, 59 (4:0).
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Ньивкоп, Келерт (Врусай, 78), Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 86), Нуннели (Данкерлуи, 79), Ндайишимий.
«Спарта Р»: Харуш, Маттей, Фриндс, Карами, Файе, Ауассар (Л.Дуарте, 64), Харруи, Сметс (Риго, 79), Велдвейк (Халил Дервисоглу, 63), Ахе, Райхи.
Предупреждения: Ауассар, 50. Харруи, 87.
Судья: Мулдер (Голландия).
30 ноября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».
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