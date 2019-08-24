«Виллем II» обыграл «Эммен»

«Виллем II» одержал победу над «Эмменом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличился дважды отличился хавбек Матс Келерт.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

«Виллем II» — «Эммен» — 2:1 (1:0)

Голы: Келерт, 33 (1:0). Колар, 58 — с пенальти (1:1). Келерт, 72 (2:1).

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Данкерлуи, Келерт (Макгарри, 84), Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 90+2), Врусай, Нуннели.

«Эммен»: Телгенкамп, Бесте, Бейл, Баккер, Фендорп, де Леув, Чакон (Пенья, 76), Угринич, Колар (Квиспел, 90+3), Лаурсен, Ариас.

Предупреждения: де Леув, 13. Угринич, 26. Бейл, 73. Петерс, 75. Саддики, 90+1.

Судья: Мулдер (Голландия).

24 августа. Тилбург. Стадион «Koning Willem II Stadion».