«Виллем II» обыграл «Эммен»
«Виллем II» одержал победу над «Эмменом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе хозяев отличился дважды отличился хавбек Матс Келерт.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
4-й тур
«Виллем II» — «Эммен» — 2:1 (1:0)
Голы: Келерт, 33 (1:0). Колар, 58 — с пенальти (1:1). Келерт, 72 (2:1).
«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Петерс, Хольмен, Данкерлуи, Келерт (Макгарри, 84), Саддики, Льонч, Павлидис (Гладон, 90+2), Врусай, Нуннели.
«Эммен»: Телгенкамп, Бесте, Бейл, Баккер, Фендорп, де Леув, Чакон (Пенья, 76), Угринич, Колар (Квиспел, 90+3), Лаурсен, Ариас.
Предупреждения: де Леув, 13. Угринич, 26. Бейл, 73. Петерс, 75. Саддики, 90+1.
Судья: Мулдер (Голландия).
24 августа. Тилбург. Стадион «Koning Willem II Stadion».