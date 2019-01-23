"Виллем II" на выезде обыграл "Твенте" в 1/4 финала Кубка Голландии

В матче 1/4 финала Кубка Голландии "Твенте" дома уступил "Виллему II" (2:3).

В составе победителей забивали Кристиан Гонсалес (в свои ворота), Вангелис Павлидис и Кристофер Кристинссон. Соперник клуба из Тилбурга по полуфиналу станет известен позднее.

Кубок Голландии

1/4 финала

"Твенте" - "Виллем II" - 2:3 (0:0)

Голы: Канталапьедра, 54 (1:0). Гонсалес, 62 - в свои ворота (1:1). Канталапьедра, 63 (2:1). Павлидис, 76 (2:2). Кристинссон, 86 (2:3).

"Виллем II": Велленройтер, Херкенс, Льюис, Майснер (Кристинссон, 74), Данкерлуи, Езбилис (Анита, 75), Тапия, Краули, Льонч, Павлидис, Врусай.

Предупреждения: Льонч, 27. Херкенс, 42.

Судья: Камфайс .

23 января. Энсхеде. Стадион "De Grolsch Veste (Arke)".

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