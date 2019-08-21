Вилена и Промес вошли в расширенный состав сборной Голландии

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена и экс-хавбек «Спартака» Квинси Промес вошли в расширенный состав сборной Голландии, сообщается на официальном сайте национального футбольного союза.

В текущем сезоне Вилена провел в составе «быков» 8 матчей, в которых забил 2 гола и 2 голевых передачи. А Промес в сезоне-2019/20 сыграл за «Аякс» в 4 матчах, в которых отдал одну результативную передачу.

6 сентября голландцы сыграют в гостях со сборной Германии, а 9 сентября встретятся с Эстонией.

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