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«Венло» в гостях обыграл «Утрехт»

17:42
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«Утрехт» проиграл «Венло» (1:2) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей дважды отличился хавбек Эверт Линхорст.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

4-й тур

«Утрехт» — «Венло» — 1:2 (0:2)

Голы: Линхорст, 37 (0:1). Линхорст, 44 (0:2). Дальмау, 76 (1:2).

«Утрехт»: Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Дальмау, 46), Керк, Йостен (Черны, 66), Абасс (Баэбек, 61).

«Венло»: Киршбаум, Кум (Шефер, 88), Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Нойдеккер, Пост (Каттермоул, 73), Линхорст, Сориано, Синклэйр (Шейманн, 75).

Предупреждения: Синклэйр, 18. Янсен, 29. Каттермоул, 84.

Судья: Камфайс (Голландия).

25 августа. Утрехт. Стадион «Галгенвард».

Утрехт — Венло

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