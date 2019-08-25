«Венло» в гостях обыграл «Утрехт»
17:42
«Утрехт» проиграл «Венло» (1:2) в матче 4-го тура чемпионата Голландии. В составе победителей дважды отличился хавбек Эверт Линхорст.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
4-й тур
«Утрехт» — «Венло» — 1:2 (0:2)
Голы: Линхорст, 37 (0:1). Линхорст, 44 (0:2). Дальмау, 76 (1:2).
«Утрехт»: Пас, Янссен, Клайбер, Гувара, Хогма, Махер, Густафссон, Штридер (Дальмау, 46), Керк, Йостен (Черны, 66), Абасс (Баэбек, 61).
«Венло»: Киршбаум, Кум (Шефер, 88), Резелер, Пахоник, Янсен, ван Ойен, Нойдеккер, Пост (Каттермоул, 73), Линхорст, Сориано, Синклэйр (Шейманн, 75).
Предупреждения: Синклэйр, 18. Янсен, 29. Каттермоул, 84.
Судья: Камфайс (Голландия).
25 августа. Утрехт. Стадион «Галгенвард».
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