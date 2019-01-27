"Венло" проиграл "Эммену" и не смог догнать "Витесс"

"Венло" на своем поле устуил "Эммену" в матче 19-го тура чемпионата Голландии - 2:3. Победный гол гости забили на 95-й минуте.

"Венло" идет 7-м в турнирной таблице с 26-ю очками. Команда не смогла догнать "Витесс", который идет 4-м с 29-ю.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

19-й тур

"Венло" - "Эммен" - 2:3 (1:1)

Голы: Опоку, 20 (1:0). Баннинк, 25 (1:1). Ариас, 63 (1:2). Опоку, 67 (2:2). Чакон, 90+5 (2:3).

"Венло": Уннершталль, Промес (ван Брюгген, 88), Резелер, Р.Янсен (Генро, 79), Руттен, Сушич (Грот, 90+6), Пост, Опоку, Сентьенс, Млапа, Йостен.

"Эммен": Схерпен, Бейл, Баккер, Кавлан, Фендорп, Клок, Баннинк (Педерсен, 81), де Леув (Найдхарт, 87), Чакон, А.Янсен, Ариас (Бракен, 81).

Предупреждения: де Леув, 3. Руттен, 39. А.Янсен, 60. Млапа, 90+9.

Судья: Бакс.

26 января. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".