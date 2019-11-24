«Венло» победил «Твенте» и покинул зону прямого вылета в чемпионате Голландии

«Венло» взял верх над «Твенте» в матче 14-го тура чемпионата Голландии — 2:1. Это позволило команде подняться на 16-е место в таблице, покинув зону прямого вылета.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

14-й тур

«Венло» — «Твенте» — 2:1 (2:1)

Голы: ван Ойен, 34 (1:0). Сориано, 36 (2:0). Вучкич, 41 (2:1).

«Венло»: Киршбаум, Кум, Пахоник (Деккер, 74), Шефер, Янсен, ван Ойен, Пост, Опоку (Синклэйр, 84), Линхорст, Сориано (Йебоа, 88), Райт.

«Твенте»: Дроммел, Схенк, Вердонк, Латибодиер (Берггрен, 81), Вучкич, Эспиноса (Абурджания, 58), Бускетс, Селахи, Ромератоэ, Канталапьедра, Накамура (Мениг, 64).

Предупреждения: Канталапьедра, 33. Пост, 90+3. ван Ойен, 90+7.

Судья: Мулдер.

24 ноября. Венло. Стадион «Де Кул».