"Венло" победил "Экселсиор" благодаря голу Опоку

"Венло" с минимальным счетом обыграл "Экселсиор" в матче 25-го тура чемпионата Голландии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Джонатан Опоку.

"Венло" набрал 32 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Экселсиор" с 26 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

25-й тур

"Венло" - "Экселсиор" - 1:0 (1:0)

Гол: Опоку, 45+2.

"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, ван Брюгген, Руттен, ван Ойен (Линхорст, 72), Пост, Опоку (Грот, 89), Сентьенс, Млапа, Йостен.

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет (Андерсон, 87), Ауде Котте, Брейнс, Колвейк, Мессауд (Махмудов, 77), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи (Оумарссон, 74), Эдвардс.

Предупреждения: Мессауд, 45+1. Маттей, 53. Бюрнет, 55. Кум, 57. Опоку, 59. Пост, 63. Оумарссон, 90.

Судья: Блом.

09 марта. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".

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