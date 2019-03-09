"Венло" победил "Экселсиор" благодаря голу Опоку

"Венло" с минимальным счетом обыграл "Экселсиор" в матче 25-го тура чемпионата Голландии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Джонатан Опоку.
"Венло" набрал 32 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Экселсиор" с 26 баллами располагается на 14-й строчке.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
25-й тур
"Венло" - "Экселсиор" - 1:0 (1:0)
Гол: Опоку, 45+2.
"Венло": Уннершталль, Кум, Резелер, ван Брюгген, Руттен, ван Ойен (Линхорст, 72), Пост, Опоку (Грот, 89), Сентьенс, Млапа, Йостен.
"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет (Андерсон, 87), Ауде Котте, Брейнс, Колвейк, Мессауд (Махмудов, 77), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи (Оумарссон, 74), Эдвардс.
Предупреждения: Мессауд, 45+1. Маттей, 53. Бюрнет, 55. Кум, 57. Опоку, 59. Пост, 63. Оумарссон, 90.
Судья: Блом.
09 марта. Венло. Стадион "Seacon Stadion - De Koel".