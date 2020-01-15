Василий Березуцкий: «Занимались со Слуцким кикбоксингом. Но не спарринговали»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в Голландии занимался кикбоксингом. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— Слуцкий признался, что будет скучать по двум вещам в Голландии — это расстояния и велосипед. А вы?

— По расстояниям. Это 100 процентов! А велосипед я в принципе несильно освоил. Все ездят — молодые, бабушки. Надо соблюдать свои правила. Направо, налево... Надо быть Лэнсом Армстронгом, чтобы успешно водить. Пару раз попробовал добраться — мне показалось это неудобным. Когда уезжал, подарил велосипед тренеру.

— Какому?

— По электрисити.

— По чему?!

— Есть такое направление в фитнесе. Ты надеваешь жилет, штаны. Электричество бьет по тебе. Короче, выполняешь упражнения, чтобы как-то поддерживать форму за более короткий срок. 20 минут электрисити приравнивается к часу обычных занятий. Еще немного ходил на кикбоксинг.

— На кикбоксинг?!

— Спокойно. Я только чуть-чуть тренировался. (Улыбается.) И Леха, и Леонид Викторович.

— Вы спарринговали со Слуцким?

— Нет! Как это возможно? Мы в разных весовых категориях. Просто били по «лапам», по маникенщику.

— А зачем вам поддерживать форму?

— Не хочется вес набирать. Да и потом — придется вещи менять, одежду. Для меня не составляет труда пойти и немного потренироваться.

— Вы склонны к полноте?

— Да любой человек склонен. (Виталий Айрапетов)

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