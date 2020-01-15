Василий Березуцкий: «В восемь вечера в Арнеме уже гробовая тишина»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что в Голландии скучно живут. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.
— Голландцы — скучные?
— Для нас, конечно, немного скучноватые. Но и мы для них тоже странные, поверьте. Мы-то как раз фестивальные. (Смеется.)
— Феерили в Голландии?
— Да там особо и не пофестивалишь. В Арнеме все закрывается в девять вечера. Когда выбирал квартиру, еще спрашивал у соседей — а здесь не шумно? Знаете, что они мне ответили?
— Что?
— Только один раз в году. В день рождения короля. Я, правда, не поверил. Но в восемь вечера в городе устанавливается просто гробовая тишина!
— Это напрягало?
— Привыкаешь. А потом вообще кайфуешь от этого! Когда входишь в определенный график, тебе настолько легко живется. Приходится рано ложиться и рано вставать. Было не просто, но я перестроился. (Виталий Айрапетов)