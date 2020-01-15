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Василий Березуцкий: «После Голландии вообще не нарушаю правил за рулем»

03:30
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Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» признался, что Голландия научила его соблюдать ПДД. Россиянин ранее работал в «Витессе» в тренерском штабе Леонида Слуцкого.

— За рулем стали меньше нарушать правила?

— Вообще не нарушаю!

— А раньше бывало?

— Когда видел свободное пространство, просто жал на газ. Потому что так все делали. Иначе рисковал попасть в пробку.

— Выходит, Голландия вас поменяла?

— Да. Сейчас так уже не поступаю. Понимаю, время прибытия в пункт назначения от моих прежних маневров особо не меняется. Иногда, когда нужно повернуть, а все лезут со всех сторон, немного обидно становится. Однако я больше нарушать правила не могу. С третьего ряда больше не поворачиваю. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью с Березуцким читайте — здесь

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