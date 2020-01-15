Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью «СЭ» отметил, что полузащитник Александр Головин быстро понял, что нужно прислушиваться к старшим.

— Чему вы в первое время учили Головина?

— Ему сначала постоянно пихали. Потом перестали. Кстати, Головин — один из немногих, кто очень легко и быстро понял, что к старшим нужно прислушиваться. Все улавливал и воспроизводил на футбольном поле. И видите — человек уже играет против «ПСЖ». Все у него хорошо. Здорово, что у нас хоть кто-то сейчас выступает в европейском чемпионате.

— А до кого из молодых достучаться просто нереально?

— Понимаете, в ЦСКА был довольно серьезный отбор. Почти сразу становилось ясно, ты соответствуешь или нет — где-то за три месяца. Если человек не выдерживал критики, не воспринимал тренера, еще кого-то, не прибавлял, то для армейского клуба это уже долго... Никто больше ждать не станет. Головин все схватил довольно быстро. Кто этого не делал, в ЦСКА не задерживался. (Виталий Айрапетов)

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