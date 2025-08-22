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22 августа 2025, 13:42

Ваннер перешел из «Баварии» в ПСВ

Алина Савинова

ПСВ объявил о переходе полузащитника «Баварии» Пауля Ваннера. 19-летний футболист подписал пятилетний контракт с нидерландским клубом.

«Я чрезвычайно счастлив быть здесь и иметь возможность играть за ПСВ. Я хочу внести как можно больший вклад в успех команды и помочь ей своими голами и передачами. Я чувствую себя полностью готовым к этому испытанию и знаю, что этот шаг правильный», — цитирует Ваннера пресс-служба ПСВ.

Ранее СМИ сообщали, что сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Ваннер играл в аренде в «Хайденхайме». В 41 матче он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи.

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