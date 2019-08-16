Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА

Бывший вратарь сборной Голландии, гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар вошел в совет по профессиональному футболу УЕФА, сообщает официальный сайт организации. Помимо него, в совет от Европейской ассоциации клубов вошли Педро Лопес Хименес («Реал»), Рауль Санлехи («Арсенал») и Питер Лоуэлл («Селтик»).

Ван дер Сар завершил профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед» в 40 лет в 2011 году. В штаб «Аякса» он вошел в 2012 году, должность гендиректора голландец занял в 2016 году.