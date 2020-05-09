Ван дер Сар рассказал необычную историю своего перехода в «Аякс»

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал, как оказался в голландском клубе. В 1990 году вратарь перебрался из любительской команды «Нордвейк» в «Аякс».

— Я все еще играл на любительском уровне, когда мне было 19 лет, — цитирует VTBL ван дер Сара. — Мой тренер тогда играл в карты с Луи ван Гаалом каждый месяц, и он рекомендовал ему посмотреть один из наших матчей. Из-за этого совпадения я получил шанс в «Аяксе».