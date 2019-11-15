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Ван дер Сар продолжит работать в «Аяксе»

19:15
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Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар останется на своем посту. Он продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт амстердамцев.

Ван дер Сар начал работать в «Аяксе» с 2012 года в качестве директора по маркетингу, а с 2016 года стал исполнительным директором и будет занимать эту должность до ноября 2023 года.

Ранее появлялась информация, что 49-летнего голландца хочет пригласить на руководящую должность «Манчестер Юнайтед».

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