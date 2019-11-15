Ван дер Сар продолжит работать в «Аяксе»
19:15
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар останется на своем посту. Он продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт амстердамцев.
Ван дер Сар начал работать в «Аяксе» с 2012 года в качестве директора по маркетингу, а с 2016 года стал исполнительным директором и будет занимать эту должность до ноября 2023 года.
#Ajax verlengt contract @VdSar1970! ?— AFC Ajax (@AFCAjax) November 15, 2019
'Ons gezamenlijke doel is om met Ajax 1 structureel aan te haken bij de Europese top' ?#VdSar2023
Ранее появлялась информация, что 49-летнего голландца хочет пригласить на руководящую должность «Манчестер Юнайтед».
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