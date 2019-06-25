04:13 | Футбол — Голландия

Ван дер Сар опубликовал фото с Промесом

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Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар поделился впечатлениями от перехода Квинси Промеса из "Севильи" в амстердамский клуб. Ранее голландец выступал за "Спартак".

– Очень рад нашему новому подписанию. Добро пожаловать, Промес, – подписал фото генеральный директор в своем Твиттере.

 

Квинси Промес перешел в "Аякс" // Промес обошелся "Аяксу" в 15,7 миллиона евро

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