Ван дер Сар опубликовал фото с Промесом

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар поделился впечатлениями от перехода Квинси Промеса из "Севильи" в амстердамский клуб. Ранее голландец выступал за "Спартак".
– Очень рад нашему новому подписанию. Добро пожаловать, Промес, – подписал фото генеральный директор в своем Твиттере.
Very happy with our new signing!— Edwin van der Sar (@vdsar1970) 24 июня 2019 г.
Welcome @QPromes! ❌❌❌#AmsterdamPromise @AFCAjax pic.twitter.com/AnGVtffGBc
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