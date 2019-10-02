Ван де Бек не покинет «Аякс» зимой

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек исключил возможность ухода из клуба ближайшей зимой, сообщает Voetbal International.

— Я не хочу уходить во время зимнего перерыва. Буду играть весь сезон с «Аяксом», закончу его в Амстердаме. Это точно, — сказал футболист.

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 9 матчах во всех турнирах и забил 2 гола.

В летнее трансферное окно 22-летним голландцем интересовался «Реал», который может вступить в переговоры в начале 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

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