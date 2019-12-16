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Новости   //    Футбол   //    Голландия

Ван Боммел уволен с поста главного тренера ПСВ

11:30
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ПСВ уволил Марка ван Боммела с поста главного тренера команды. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

- ПСВ завершил сотрудничество с главным тренером Марком ван Боммелем этим утром. Марк, спасибо за все. Мы желаем вам всего наилучшего, — говорится в сообщении.

Накануне клуб из Эйндховена уступил «Фейеноорду» (1:3) в 17-м туре чемпионата Голландии. Команда занимает четвертое место, имея в активе 31 очко.

Ранее ПСВ не сумел пробиться в Лигу чемпионов, уступив «Базелю» (3:2, 1:2) во втором раунде отборочного этапа, а затем не вышел из группы в Лиге Европы, заняв третье место.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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