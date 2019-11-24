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Ван Бастен извинился за нацистское высказывание

01:30
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Знаменитый голландский форвард Марко ван Бастен принес извинения за свое высказывание в прямом эфире

Находясь в студии перед матчем 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» — «Хераклес» (4:1), ван Бастен сказал: «Зиг Хайль!». Позднее он принес извинения.

— Это была неуместная шутка. Я не хотел никого шокировать, приношу извинения за это, — цитирует экс-футболиста rtlnieuws.nl.

Ван Бастен произнес нацистский лозунг. Голландия негодует

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/reviews/van-basten-proiznes-nacistskiy-lozung-gollandiya-negoduet-1614016/

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