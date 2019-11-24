Ван Бастен извинился за нацистское высказывание

Знаменитый голландский форвард Марко ван Бастен принес извинения за свое высказывание в прямом эфире

Находясь в студии перед матчем 14-го тура чемпионата Голландии «Аякс» — «Хераклес» (4:1), ван Бастен сказал: «Зиг Хайль!». Позднее он принес извинения.

Van Basten was het en hij zegt sorry na Sieg Heil(grapje?). Excuses geaccepteerd? pic.twitter.com/vuwbJeaa1M — Jan Boskamp (@Jantjeboskamp) November 23, 2019

— Это была неуместная шутка. Я не хотел никого шокировать, приношу извинения за это, — цитирует экс-футболиста rtlnieuws.nl.

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