«Валвейк» переиграл «Хераклес»
В матче 12-го тура чемпионата Голландии «Валвейк» принимал «Хераклес». Хозяева победили со счетом 2:0.
Чемпионат Голландии. Высший дивизион
12-й тур
«РКК Валвейк» — «Хераклес» — 2:0 (1:0)
Голы: Соу, 11 (1:0). Вермелен, 90+5 (2:0).
«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Мюлдер, Леманс, Спирингс, Ринстра (ван Верт, 86), Матсен, Соу, Венте (Вермелен, 81), Бакари.
«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель (Секе, 84), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Конингс, 62), ван дер Ватер (Бейлевелд, 61).
Предупреждения: Соу, 19. ван дер Ватер, 37. Хемскерк, 45+2. Венте, 52. Бейлевелд, 61. Спирингс, 65. Матсен, 80. Мауро Жуниор, 84.
Судья: ван де Граф (Голландия).
2 ноября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».
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