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«Валвейк» переиграл «Хераклес»

22:24
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В матче 12-го тура чемпионата Голландии «Валвейк» принимал «Хераклес». Хозяева победили со счетом 2:0.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«РКК Валвейк» — «Хераклес» — 2:0 (1:0)

Голы: Соу, 11 (1:0). Вермелен, 90+5 (2:0).

«РКК Валвейк»: Вессен, Делькруа, Гари, Мюлдер, Леманс, Спирингс, Ринстра (ван Верт, 86), Матсен, Соу, Венте (Вермелен, 81), Бакари.

«Хераклес»: Бласвих, Преппер, Чиборра, Кнустер, Бакборд, Меркель (Секе, 84), Мауро Жуниор, Киомурцоглу, Дессерс, дос Сантос (Конингс, 62), ван дер Ватер (Бейлевелд, 61).

Предупреждения: Соу, 19. ван дер Ватер, 37. Хемскерк, 45+2. Венте, 52. Бейлевелд, 61. Спирингс, 65. Матсен, 80. Мауро Жуниор, 84.

Судья: ван де Граф (Голландия).

2 ноября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/

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