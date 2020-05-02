В высшую лигу через суд. 8 мая войдет в историю голландского футбола

«Де Графсхап» и «Камбюр» перешли от разговоров к делу и подали иск к Королевскому футбольному союзу. Предварительное слушание дела клубов, которые добиваются справедливости, состоится утром 8 мая в суде Утрехта.

Оба оспаривают решение федерации, которая отменила обмен между лигами, в результате чего «АДО Ден Хаг» и РКК не были понижены в ранге, а «Де Графсхап» и «Камбюр» не перешли в премьер-лигу. Юристы пока будут пытаться добиться расширения лиги до 20 команд.

Футбольный союз категорически против этого. Одна из причин — сложный календарь нового сезона, который в лучшем случае начнется 1 сентября и должен завершиться в середине мая 2021-го из-за чемпионата Европы.

? TIJD VOOR ACTIE!



Vandaag gaan we vanaf 13.00 uur iets unieks doen: een drive-in door het stadion! Halverwege ontvang je de #CambuurKomtEraan autosticker en kun je vrijwillig een donatie doen t.b.v. onze strijd voor rechtvaardigheid.



?? Meer: https://t.co/oGx4mCfH1T pic.twitter.com/qOz5unD8oN — SC Cambuur (gewoan ?) (@SCCambuurLwd) May 1, 2020

Тем временем болельщики «Камбюра» устроили акцию в поддержку клуба — с помощью специальных наклеек на автомобили.

?? OVERWELDIGEND! Wat een opkomst tijdens de eerste dag van de autosticker drive-in, waarvoor duizendmaal dank!



E?n ding is zeker: #CambuurKomtEraan! ?? pic.twitter.com/2nPMBg1MJh — SC Cambuur (gewoan ?) (@SCCambuurLwd) May 1, 2020

Их можно получить на стадионе, заодно сделав пожертвование, чтобы покрыть судебные издержки.

Чемпионат, первенство и Кубок Голландии прекращены досрочно после того, как правительство страны запретило до 1 сентября любые профессиональные футбольные турниры — как со зрителями, так и без них. (Александр Бобров)