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В высшую лигу через суд. 8 мая войдет в историю голландского футбола

12:13
Чемпионат Голландии.
Чемпионат Голландии.

«Де Графсхап» и «Камбюр» перешли от разговоров к делу и подали иск к Королевскому футбольному союзу. Предварительное слушание дела клубов, которые добиваются справедливости, состоится утром 8 мая в суде Утрехта.

Оба оспаривают решение федерации, которая отменила обмен между лигами, в результате чего «АДО Ден Хаг» и РКК не были понижены в ранге, а «Де Графсхап» и «Камбюр» не перешли в премьер-лигу. Юристы пока будут пытаться добиться расширения лиги до 20 команд.

Футбольный союз категорически против этого. Одна из причин — сложный календарь нового сезона, который в лучшем случае начнется 1 сентября и должен завершиться в середине мая 2021-го из-за чемпионата Европы.

Тем временем болельщики «Камбюра» устроили акцию в поддержку клуба — с помощью специальных наклеек на автомобили.

Их можно получить на стадионе, заодно сделав пожертвование, чтобы покрыть судебные издержки.

Чемпионат, первенство и Кубок Голландии прекращены досрочно после того, как правительство страны запретило до 1 сентября любые профессиональные футбольные турниры — как со зрителями, так и без них. (Александр Бобров)

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